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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan binaların enkazından 160 kişinin daha naaşı çıkarıldı

İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin sayısının son 24 saatte enkazdan çıkarılanlarla birlikte 160 kişi daha arttığı açıklandı.

Muhammed Emin Canik  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan binaların enkazından 160 kişinin daha naaşı çıkarıldı Fotoğraf: Abdulqader Sabbah/AA

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 bini aştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazından son bir günde 160 kişinin cenazesinin daha çıkarıldığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin, ekipman yetersizliğine dikkat çekilen açıklamada, ekiplerin kısıtlı imkanlarla enkaz altından hayatını kaybedenlerin cenazesini çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, "insani aranın" başlamasının ardından Gazze'deki felaketin boyutunun ortaya çıktığına vurgu yapılarak, İsrail saldırılarında 50 bini tamamen yıkılan, toplamda 300 bin konutun zarar gördüğü ifade edildi.

Saldırılar başlamadan önce Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım tırının girdiği belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana getirilen yardımların yetersiz olduğuna kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'nin günlük 1000 tır yardıma ve 1 milyon litre yakıta ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Gazze'de evleri zarar gören 250 bin kişinin barınma ihtiyacının karşılanması için "acil bir Arap ve İslami kurtarma planı oluşturularak" insani yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından cenazeleri çıkarmak ve enkaz kaldırmak için gerekli ekipmanlara ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

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