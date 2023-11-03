İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 227'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik 28 gündür aralıksız süren saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin ise kadın olduğu açıklandı.
Gazze/Kudüs
İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.
- Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze
- İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin de yaralandığını belirtti.
İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.
Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.
İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.
❝Şu ana kadar hiçbir ambulans bu bölgeye ulaşamadı, Anadolu Ajansı ekibi de yaralılardan birini hastaneye götürdü❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2023
AA Muhabiri Hind Khoudary, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir yerleşim bölgesine yönelik yeni saldırısının kaotik sonuçlarına ilk elden tanık oldu pic.twitter.com/MZR5yoLnUi
Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolların kapatılması nedeniyle İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yaralıların Mısır'da tedavi görmek için bölgeden çıkışını engellediğini söyledi.
Hastanelerdeki yakıt yetersizliğine ilişkin Kudra, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nde ikincil jeneratörlerin çalıştırıldığını ve yalnızca hayati öneme sahip bölümlerin faaliyet gösterdiğini aktardı.
Kudra, hastanedeki destek ünitelerine günde 4 saat elektrik vermeye çalışacaklarını belirterek, hastaların kaldığı bölümlerde elektrik olmamasının onların durumlarının takip edilmesini ve tıbbi müdahalede bulunulmasını zorlaştırdığını vurguladı.
Hastanelere yakıt ulaştırılması çağrısını yineleyen Kudra, uluslararası kuruluşlara "insani bir felaket yaşanmadan önce acil yardım" çağrısında bulundu.
Kudra, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını hatırlattı.
Yaklaşık 10 bin kanser hastasının kurtarılması için yardım çağrısını yineleyen Kudra, hastanenin faaliyetlerini durdurmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.
Kudra, sağlık hizmetlerindeki eksikliklere işaret ederek, binlerce hasta ve yaralının kurtulması için yakıt, acil tıbbi yardım ve sağlık ekibi çağrısında bulundu.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.
İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.
İsrail güçleri El Halil ve Nablus'ta da baskınlar düzenledi
İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskına karşı çıkan bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı, İsrail güçleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Muhammed Said el-İzze ile Vedi Yahya en-Neccar hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da 29 yaşındaki İbrahim Zayid'i ateş açarak öldürdü. Baskında, İsrail askerlerinin kurşunuyla birinin durumu ağır olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama da Ramallah'a bağlı Budrus beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Yusuf Muhammed Yusuf Şahin (33) isimli bir Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesinde 1 Kasım'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralanan Filistinli Asım Cihad Ramazan hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 144'e yükseldi.
BM: 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü: Kuzeyde yüksek alarm durumundayız
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.
İsrail basınına göre, ABD Gazze'deki esirlerin yerlerini belirlemek için İHA'lar uçuruyor
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en az 10'unun ABD çifte vatandaşı olduğunu belirtiyor.
ABD, Filistinli gruplar tarafından tutulan İsrailli esirlerin yerlerini belirlemek için Gazze Şeridi üzerinde İHA'lar uçuruyor. Haberde bu konuda daha fazla bilgi verilmedi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de, ABD ordusunun, kaçırılan İsraillilerin durumu ve konumu hakkında istihbarat bilgisi toplama çabaları kapsamında Gazze Şeridi semalarında gelişmiş MQ-9 Reaper İHA'ları uçurduğu kaydedildi.
Haberde ABD basınına dayandırılarak, silahlı olmayan ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kuzeyinde yürüttüğü savaşın bir parçası olmayan İHA'ların istihbarat faaliyeti kapsamına girdiği ileri sürüldü.
The New York Times'ın en az 6 ABD İHA'sının bir haftayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yaptığını kaydettiği aktarılan haberde, İsrail'in istihbarat amacıyla Gazze Şeridi semalarında sık sık askeri İHA'lar uçurduğu ancak ABD'nin böyle bir şeyi ilk kez yaptığı belirtildi.
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ismini paylaşmak istemeyen bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilen binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı.
"Gazze kanalizasyon suları altında kalabilir"
Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail bombardımanları nedeniyle kentin büyük bir kesiminin kanalizasyon suları altında kalmasına karşı uyarıda bulunuldu.
Bu durumun bölgede büyük sorunlara yol açacağı, çevre felaketine neden olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.
❝1946’da doğdum ve hayatım boyunca İsrail Filistin halkına karşı savaş suçları işledi. Yeter artık❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2023
İsrail’in buldozerle öldürdüğü ABD'li insan hakları gözlemcisi Rachel Corrie’nin annesi Cindy Corrie ve babası Craig Corrie, AA'nın İngilizce podcasti Anadolu Talk Zone'a… pic.twitter.com/e8Dw14o5mC
Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 24'e çıktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir tankçı çavuşun öldüğü belirtildi.
Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 24'e çıktı.
İskoçya Başbakanı Yusuf'un ailesi Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının bu sabah itibarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girerek Gazze'den çıktığını belirtti.
"Son 4 hafta, ailemiz için bir kabus oldu." ifadesini kullanan Yusuf, kayınpeder ve kayınvalidesi Gazze'den çıktığı için bir rahatlık hissetseler de Gazze'de devam eden insani krizden dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydetti.
Yusuf, Gazze için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, "Tüm tarafları acil bir ateşkes konusunda anlaşması, topluca cezalandırılan bir halka yönelik yakıt dahil insani yardımlar için koridorların açılması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.