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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 221'e yükseldi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Safiye Karabacak3   | 19.05.2021
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları bir evi üç roketle bombaladı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs'ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Ebu Hüseyin adlı gazetecinin ölmesiyle Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.

Savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir evi bombaladı, saldırının etkisiyle çevre bölgelerdeki yerleşimlerde büyük hasar meydana geldi.

İsrail'in Refah ve Han Yunus'taki saldırıları

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırılarda Refah kentinde bir hayır kurumunun merkezinin bulunduğu bina füzelerle hedef alındı.

Hava saldırılarında altyapıyı ve Filistinlilere ait arazileri de hedef alan İsrail güçleri, denizden de Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

İsrail güçlerinin Beyt Hanun'da gerçekleştirdiği saldırılarda da bir ev hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda boş bir araziyi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde direniş gruplarına ait bir mevziyi bombaladı.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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