İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 770’e yükseldi
İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı, son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi.
Ankara
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
- Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteriyor
- Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü
- Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı için "dehşete düştüğünü" söyledi
- DSÖ: Gazze'de Kudüs, Endonezya ve Şifa hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınıyoruz
- İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
- İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması
- İsrail güçleri, Gazze'deki kara operasyonlarında kentin en önemli eksenlerinden birinden çekilmek zorunda kaldı
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 270 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirdi.
Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu hatırlatarak, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan 1270'si çocuk, 2 bin 660 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.
Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de "30 gündür soykırım ve etnik temizlik" yaptığını belirterek, "Gazze'deki hastaneler sadece saatler sonra hizmet veremeyecek durumda kalacak." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye yakıt dahil yardımların güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kudra, yardımların güvenli geçişi konusunda İsrail'in "yalan söylediğini" ifade etti.
Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin "üç gündür Mısır'daki hastanelere nakledilemediğine" dikkati çekti.
İsrail güçleri, Gazze'deki kara operasyonlarında kentin en önemli eksenlerinden birinden çekilmek zorunda kaldı
İsrail zırhlıları, Gazze topraklarındaki sınırlı operasyonlarından birkaç gün sonra Filistinli silahlı grupların şiddetli saldırılarıyla karşılaştı; saflarında yaşadığı ölüm ve yaralanmalar nedeniyle dün kentin en önemli eksenlerinden birinden geri çekilmek zorunda kaldı.
AA'nın derlediği bilgilere göre, son 24 saat içinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçu birlikleri ve savaş gemileri, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak, yolları, tarım arazilerini, evleri, iki okulu, üç camiyi, bir hastaneyi ve ambulansları hedef aldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail tanklarına, buldozerlerine ve asker taşıyan araçlarına "Yasin 105" anti-zırh füzeleriyle onlarca saldırı gerçekleştirdi.
Gazze'nin kuzey ekseni
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı ekseninde Şati Mülteci Kampı çevresindeki El-Makusi gökdelen bölgesinde konuşlandıkları noktadan, kuzeyin en uç noktasında bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Amerikan Okulu bölgesine çekildi.
Geri çekilme mesafesinin iki kilometre kadar olduğu tahmin edilirken, bu İsrail askeri araçlarının 27 Ekim'de karadan saldırılara başladığında ulaştığı ilk noktaya geri döndüğü anlamına geliyor.
Kassam Tugaylarının, Şati Mülteci Kampı'nın dış mahallelerine giren İsrail askeri araçlarına yönelik yoğun saldırıları ve püskürtme operasyonlarının bu geri çekilmenin ana sebebi olduğu ifade ediliyor.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Beyt Hanun beldesinde (kuzeyde) ve Gazze'nin kuzeybatısı ile güneyindeki düşmanla savaşıyor. Mücahitlerimiz, son iki günde 24 İsrail askeri aracını imha etti." dedi.
İsrail askeri araçlarına tanksavar roketlerle saldırılar yaptıklarını aktaran Ebu Ubeyde "İsrail güçlerine karşı orantısız bir savaş yürütüyoruz. Ancak bu savaş dünyada ders kitaplarına girecek ve tarihte ebedi kalacak" ifadelerini kullandı.
Kassam Tugayları da "savaşçılarının Gazze'nin kuzeyinde bir binada kalan Siyonist güçlerle el bombaları ve makineli tüfeklerle çatıştığını" kaydetti.
Bu çatışmada, 5 İsrail askerinin öldürüldüğü ve bazılarının ise yaralandığı belirtilirken İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşı sırasında 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze'de kara savaşlarının başladığı 31 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısı 29'a yükseldi.
Gazze'nin güney ekseni
İsrail güçleri güney ekseninde Zeytun Mahallesi ve Tel el-Heva çevresini 4 gündür top atışları ve savaş uçaklarıyla yoğun şekilde bombalıyor; Gazze'nin batısındaki Reşid Caddesi'ne yaklaşık 500 metre uzaklıkta konuşlandıkları konumu ise koruyor.
Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Tel el-Heva'nın güneyine giren İsrail askeri araçlarını havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.
Kassam mensupları, Tel el-Heva'nın güneybatısına giren İsrail'e ait bir tankı Konkurs güdümlü tanksavarla imha etti ve böylece, söz konusu füzeyi kullandığını ilk kez duyurdu.
İsrail ordusu: Gazze’de kara harekatından bu yana 2 bin 500 hedefi vurduk
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin direniş hareketi Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi.
Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli saldırılar nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor
İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesi nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamıyor.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.
Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedildi.
Kızılhaç: Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyuyoruz
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, şiddetli saldırılara maruz kalan Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyduklarını belirtti.
Chapagain, İsrail ordusunun, Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
"Kudüs Hastanesi yakınındaki durumun vahametinden derin endişe duyuyorum. Sonuç olarak Filistin Kızılayı ekiplerimiz ambulans hizmeti sağlayamıyor." ifadelerini kullanan Chapagain, hastanelerin yardım ve sığınma yeri olduğunu belirterek, buraların korunması gerektiği yönünde taraflara çağrıda bulundu.
İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi
İsrailli bir grup doktor, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımladı.
İsrail'deki "HaMedash" isimli haber sitesinde yer alan habere göre, bir grup İsrailli doktor Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını isteyen bildiriyi imzaladı.
Söz konusu bildiride, İsrail ordusunca Şifa Hastanesi'nin bombalanmasının "meşru hak" olduğu iddia edildi.
Kendilerine "İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını veren grup tarafından yazılan bildiriyi, sağlık sisteminde çalışan doktorlar imzaladı.
Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde tedavi gören yaralıların ambulanslarla bölgenin güneyine tahliye edilebileceği öne sürülen bildiride, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa'nın "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğu iddia edilerek bombalanması istendi.
Daha önce de 47 haham tarafından imzalanan ve benzer iddialar doğrultusunda Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 151'e yükseldi
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 151'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin günler önce Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Rami Musa Avde'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi öldürmüş, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralamıştı.
İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı, 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı https://t.co/dnrIJ2bNiA pic.twitter.com/GL9wxhWZjj— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 5, 2023
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti, saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası yaralandı.
İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.
Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.
Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.
Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.
Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.
"Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler"
Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.
Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.
Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri hedef aldığını duyurdu
Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.
Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.
İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.
Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.
Hizbullah, Lübnan semalarında İsrail’e ait SİHA’yı karadan havaya füzeyle düşürdü
Lübnan Hizbullahı’nın ülkenin güneyinde İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğü bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, “İslami Direniş Hareketi’ne (Hizbullah) ait hava savunma sistemleri, yerel saatle 11:35’te düşmana ait bir silahlı insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmeyi başardı.” denildi.
Haberde, Lübnan’ın güneyindeki Nabatiye beldesi hava sahası üzerinde uçarken imha edilen SİHA’nın büyük bir kısmının Zebadin ve Haruf beldelerine düştüğü ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, SİHA’nın enkazının Lübnan’ın güney sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nabatiye bölgesine düştüğü görüldü.
İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.
Hizbullah’ın iki mensubu daha hayatını kaybetti
Hizbullah’tan yapılan iki ayrı açıklamada, Kasım İbrahim Ebu Taam ile Ahmed Muhammed Selim adlı iki mensubunun İsrail askerleriyle yaşanan çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, mensuplarının Kudüs uğruna “şehit oldukları” vurgulandı.
Öte yandan, Hizbullah’ın ayrıca İsrail’e ait Misgav Am ve Avivim yerleşim birimindeki askeri noktalara güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlediği kaydedildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 60’a yükseldi.
İsrail’den Lübnan’daki bir hedefe saldırı
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan topraklarından Ras Nakura bölgesindeki İsrail bölgelerine füze fırlatmaya çalışan bir gruba hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişi yaralandı
Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda, 4 kişi yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca top atışlarıyla güney Lübnan'daki Mervehin, Dahira ve Telbesin kasabalarının dış mahallelerini de bombaladı.
Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e yaklaşan bir İHA’yı hedef aldığını duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail’e yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleri ile hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarının derinliklerinden İsrail topraklarına doğru yaklaşan bir İHA tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, İHA’nın, İsrail’e ait “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından “Lübnan'ın derinliklerinde başarıyla durdurulduğu” belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail’in Avivim bölgesine çok sayıda tanksavar füzesi atıldığı ve Malkia bölgesine doğru da saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
İsrail ordusunun, saldırının düzenlendiği bölgelere topçu ateşiyle karşılık verdiği ifade edildi.
Lübnan Hizbullahı, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğünü bildirmişti.
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "El-Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusundaki el-Ferahin bölgesine sızan iki siyonist aracı imha etti" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait asker araçların "Yasin 105 füzesiyle" imha edildiği kaydedildi.
Öte yandan, İsrail Jerusalem Post gazetesine göre, İsrail ordusu, bu gece Gazze'nin güney bölgesinde silahlı Filistinlilerin İsrail güçlerine anti-tank roketiyle saldırdığını duyurdu.
İsrail ordusunun saldırıya karşılık verdiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntı verilmedi.
Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'ndeki çatışmada 5 İsrail askeri öldürüldü
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, abluka altındaki Gazze'de yaşanan çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu.
Kassam Tugayları'na bağlı direnişçiler ile Gazze kentinin kuzeybatısında bir binada konuşlanan İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, bazı askerlerin ise yaralandığı ifade edildi.
Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri, Ramallah, Cenin, Nablus ve Selfit kentlerine gece baskınlar düzenledi.
Selifit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, zehirli gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.
Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.
Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve el-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin mukavemetiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.
Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yaklaşık bir aydır gece gündüz bombalarken, Batı Şeria'nın tüm bölgelerine baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
İsrail güçlerinin bu baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 80'e çıktığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Gazze'de bir camiyi bombaladı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze kentinin batısında El-Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Zayid Al Nahyan Camisi'ni bombaladığını" söyledi.
Maruf, dün vurulan 3 caminin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.
Mısır, Gazze'den günde 40-50 yaralının ülkeye giriş yaptığını duyurdu
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Kuzey Sina'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'den günde 40-50 yaralının Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığını ve yakındaki hastanelere nakledildiğini söyledi.
Yaralıların sınıra yakın hastanelere nakledildiğini kaydeden Abdulgaffar, çok daha fazla yaralıyı karşılayabilecek imkanlarının bulunduğunu ancak bu sayıları kontrol edenin karşı taraf olduğunu ifade etti.
Gazze'deki hükümetten "gazetecilerin korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması" çağrısı
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde medya mensuplarının hayatlarının korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması çağrısında bulundu.
Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, Filistinli medya kuruluşlarının İsrail'in saldırılarına maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Uluslararası insan hakları ve basın kuruluşlarına gazetecilere koruma sağlanması, İsrail'in gazetecileri öldüren ve yaralayan saldırılarının kınanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi
Filistinli medya kuruluşlarından Al Rar (alray.ps), Al Resalah (alresalah.ps), Safa haber ajansı (safa.ps) ve Filistin el-Yevm'in (paltoday.ps) İsrail'in siber saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, saldırıların bu sitelerin faaliyetlerini durdurmasına neden olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in medya kuruluş ve mensuplarına yönelik saldırılarıyla "tüm uluslararası sözleşmelerde güvenceye alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edildiği" belirtilerek "Bu saldırılar Siyonistlerin hayal kırıklığını yansıtan çaresizce bir girişim." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in "Filistinli medya kuruluşlarını susturarak daha fazla suç işlemeye hazırlandığı ve şahitleri ortadan kaldırmaya çalıştığı" uyarısı yapıldı.
İsrail Savunma Bakanı, Gazze’de “yerleşim bölgelerine girdiklerini” ileri sürdü
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında incelemelerde bulunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmalara girdiğini kaydederek İsrail ordusunun “Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini” ifade etti.
İsrail’e karşı 7 Ekim’de düzenlenen saldırıların sorumlusunun “Hamas liderliği” olduğunu dile getiren Gallant, “(Hamas’ın Gazze’deki lideri) Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır.” diye konuştu.
Gallant, ülkesinin "Hizbullah'la savaşa girme niyetinde olmadığını” ancak İsrail Hava Kuvvetlerinin herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu kaydetti.
İsrail, Gazze'den atılan bir füzeyi ilk defa Arrow füze savunma sistemiyle imha etti
Bölgesel düzeyde balistik füzeleri engellemek için İsrail ve ABD ortaklığında geliştirilen Arrow füze savunma sistemi ilk defa Gazze'den atılan bir füze için kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan bir füzenin hava savunma kuvvetlerine ait Arrow füze savunma sistemiyle düşürüldüğü kaydedildi.
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı
İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin yaşadığı Yizra köyüne saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı.
Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yizra Köy Meclisi Başkanı Muhlis Musaid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca silahlı yerleşimcinin, arabalar ve traktörlerle köye baskın düzenlediğini belirtti.
Yahudi yerleşimcilerin, evlerinde bulunan köylülere saldırdığını, eşyalarına zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilere ait onlarca ineği kaçırdığını kaydeden Musaid, saldırılarda 3 köylünün yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Gazze’de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi
Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.
İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.
İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu’nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti https://t.co/09OaWvbj0k pic.twitter.com/73H7fnrUHd— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 5, 2023
İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu’nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti
Yüzlerce İsrailli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etmek için Batı Kudüs’teki Azze Caddesi’nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.
Göstericiler, Hamas tarafından Gazze’de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu.
İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı.
Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis’ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler, polis barikatlarını aşmaya çalıştı.
İsrail polisi, göstericiler arasından 3 kişiyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.