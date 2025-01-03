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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Mahmut Geldi  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de farklı haber ajansları için kameraman olarak çalışan gazeteci Ömer Salah ed-Deyravi'nin evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesindeki evine düzenlenen bombardımanda Filistinli gazeteci Deyravi ile anne ve babasının hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın yayın kurumlarına Gazze'deki meslektaşlarına karşı işlenen sistematik suçları kınamaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde caydırıcı bir adım atma talebinde bulunuldu.

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