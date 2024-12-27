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Dünya

Filistinli gazeteci, ilk çocuğunu kucağına almadan İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde basın mensuplarına ait araca düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Eymen el-Cedy'in eşi, kocasının öldürüldüğü bombardımandan saatler sonra doğum yaptı.

Mustafa Deveci  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Filistinli gazeteci, ilk çocuğunu kucağına almadan İsrail saldırısında öldü

Ankara

Yerel kaynakların aktardığına göre, Cedy'nin hamile eşi akşam saatlerinde doğum yaptı.

Babasının öldürüldüğü saldırıdan saatlerden sonra dünyaya gelen yetim bebeğe babasının ismi olan Eymen adı verildi.

Bu, Cedy'nin ilk çocuğu olacaktı ancak Filistinli gazeteci, İsrail saldırısı nedeniyle oğlunun doğduğunu göremeden yaşamını yitirdi.

İsrail'in ilk çocuğunu kucağına alamadan hayattan kopardığı Filistinli gazeteci Gazze'de foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirmişti.

Saldırıda, televizyon çalışanlarından foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edilmişti.

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