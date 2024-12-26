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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in gazetecileri öldürmesi, basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli 5 gazeteciyi hedef alan saldırısını "basını korkutmayı hedefleyen korkunç bir savaş suçu olarak" nitelendirdi.

Mohamed Majed, Mahmut Geldi  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Hamas: İsrail'in gazetecileri öldürmesi, basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçudur Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli 5 gazetecinin, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları takip ettiği sırada işgalci ordu tarafından öldürülmesi, korkunç bir savaş suçudur." denildi.

İsrail'in söz konusu saldırısının Filistin halkına karşı işlenen etnik temizlik ve savaş suçlarını aktaran gazetecileri korkutmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Gazeteciler, halkımıza karşı işgalcinin işlediği korkunç suçları belgeleme yönündeki mesleki ve insani görevlerine devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli gazetecilerin aynı zamanda İsrail saldırılarında öldürülen meslektaşlarının yolunu tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, uluslararası medya kuruluşlarına da İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik işlediği suçlara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkı ve gazetecilere karşı suçlar işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması talebinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 201 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda, televizyon çalışanlarından foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.

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