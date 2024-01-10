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Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

Salim Taş  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir ve cemiyet üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazetecilerin kabrini ziyaret etti.

Cemiyet üyeleri, depremde kaybettikleri meslektaşları için dua etti, kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra prefabrik Hatay Gazeteciler Cemiyeti binasında devam eden anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı'ya üzerlerinde çocuklarının fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı ajanda hediye edildi.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Otuzbir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

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