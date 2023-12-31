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Hakkari'de 2 deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Buğrahan Ayhan, Sayim Harmancı  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Hakkari'de 2 deprem Hakkari'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara/Hakkari

Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD, saat 20.06'da da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.


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