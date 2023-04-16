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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.

Veysel Altun  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kahramanmaraş

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkılıyor.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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