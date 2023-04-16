Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,087.60
BTC/USDT
30,289.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı

Ülke genelindeki "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu, 256 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ahmet Sertan Usul  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamada 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, araç muayenesi yaptırmamak, fazla yolcu taşımak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller nedeniyle 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı trafikten men edildi.

"663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu"

Uygulamada, 20 bin 97 okul çevresi başta olmak üzere 24 bin 349 umuma açık yer (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, iddia ve ganyan bayi, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle tütün mamulü satılan yerler denetlendi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 mermi, 7 bin 646 paket kaçak sigara ve 21 bin 520 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakan Akar'dan "terörle mücadele" mesajı
Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

Benzer haberler

Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı

Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı

TSE, Akkuyu NGS'de 4 milyar liralık yerli ürün kullanılmasını sağladı

Sezona hızlı başlayan Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı

İstanbul'un yeni taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M" tanıtıldı

İstanbul'un yeni taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M" tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet