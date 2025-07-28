İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İstanbul
Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde "Zareb" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.
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Han Yunus'un batısında İsrail ordusunun "Nevfel" ailesine ait 3 katlı evi hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Gazze'nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.