Dolar
40.55
Euro
47.67
Altın
3,343.50
ETH/USDT
3,936.10
BTC/USDT
119,484.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

İstanbul

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde "Zareb" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Han Yunus'un batısında İsrail ordusunun "Nevfel" ailesine ait 3 katlı evi hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni hazırladı
47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü
IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı
Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı "IDEF 2025" sona erdi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümeti: Kıtlık giderek şiddetleniyor ve İsrail soykırıma devam ediyor

Suriyeli yetkili, Süveyda ilinden 150 bin sivilin tahliye edildiğini bildirdi

Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi

Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor
Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum

Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet