Dolar
35.43
Euro
36.27
Altın
2,689.61
ETH/USDT
3,303.30
BTC/USDT
95,215.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamada yer alan sporcularla sohbet ederek hediye takdim etti
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Mohammed Abudoun, Mehmet Nuri Uçar  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kent merkezinin doğusunda bulunan Şucaiyye Kavşağında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 bin 500 kişi uzuvlarını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 4 bin 500 ampütasyon vakası kaydettiklerini bildirdi.

Bu süreçte 800 çocuk ile 540 kadının amputasyon mağdurları arasında olduğunu söyleyen Vahidi, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte bu sayının artacağını ve 18 yılı aşkın süredir devam eden abluka nedeniyle zaten yetersiz olan sağlık sistemine daha fazla yük bineceğini belirtti.

Vahidi, Gazze'deki sağlık sektörünün büyüyen krizle başa çıkabilmek için acil tıbbi ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Vahidi, uluslararası toplumu, İsrail'in ihlallerini durdurmak ve sivillerin korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast'ın "FETÖ adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İstanbul'daki "Narkokapan-6" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı

İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı

İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir "kontrol bölgesi" kurmayı planladığı öne sürüldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

Gazzeliler 15 aydır süren saldırılar ve açlığın yanında soğukla da mücadele ediyor

Gazzeliler 15 aydır süren saldırılar ve açlığın yanında soğukla da mücadele ediyor
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildi
İsrailli Bakan, Trump'ın göreve gelmesiyle Gazze'ye yardımları en asgari düzeye indireceklerini açıkladı

İsrailli Bakan, Trump'ın göreve gelmesiyle Gazze'ye yardımları en asgari düzeye indireceklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet