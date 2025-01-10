İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kent merkezinin doğusunda bulunan Şucaiyye Kavşağında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 bin 500 kişi uzuvlarını kaybetti
Sağlık Bakanlığı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 4 bin 500 ampütasyon vakası kaydettiklerini bildirdi.
Bu süreçte 800 çocuk ile 540 kadının amputasyon mağdurları arasında olduğunu söyleyen Vahidi, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte bu sayının artacağını ve 18 yılı aşkın süredir devam eden abluka nedeniyle zaten yetersiz olan sağlık sistemine daha fazla yük bineceğini belirtti.
Vahidi, Gazze'deki sağlık sektörünün büyüyen krizle başa çıkabilmek için acil tıbbi ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Vahidi, uluslararası toplumu, İsrail'in ihlallerini durdurmak ve sivillerin korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.