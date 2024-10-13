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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin orta kesimine saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail'in Gazze'nin orta kesimine saldırısında 6 Filistinli öldü Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Gazze

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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