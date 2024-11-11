İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Gazze
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusayrat'ın batı bölgelerine düzenlenen saldırılarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerini hedef aldı.
Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat kampının batısını hedef alan hava saldırılarında 24 kişinin yaralandığı; enkaz altında kayıpların olduğu aktarıldı.
İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de yoğun şekilde devam ettiği, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin hizmet veremediği aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın farklı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda ölü ve yaralılar var.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Saftavi, Tevvem bölgeleri ile Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Fahura'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi.
İsrail askerleri, Beyt Lahiya'nın güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne topçu atışlarıyla saldırılara devam ediyor.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil, Nablus, Kalkilya ve Kudüs kentlerinde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.
İsrail askerlerinin baskınlarda eski tutukluların da aralarında bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 232'inci kez yıktı
Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin düzenledikleri baskının ardından köyü 232'inci kez yıktığını belirtti.
İsrail askerlerinin, sene başından bu yana 10. kez Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıktığını söyleyen Turi, Filistinli ailelerin köyü yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.
İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.
Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 11, 2024
➡️ Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi
➡️ Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı pic.twitter.com/CEZnE3CCw0
Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor
Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.
Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.
Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.
Filistin Spor Federasyonu: İsrail, Gazze'de 450'den fazla sporcuyu öldürdü, spor tesislerinin çoğunu yıktı
İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırıları sonucu Gazze'nin spor altyapısı yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken takımların genel merkezleri İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildi, tesisler ve spor salonları yakıldı, bazı stadyumlar buldozerlerle yıkıldı.
Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Mustafa Sıyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı.
İsrail saldırılarının "futbol, voleybol, vücut geliştirme ve çeşitli oyun ve spor dallarından oyuncuları" hedef aldığına dikkati çeken Sıyam, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 80'den fazlasını yıktığını, bunların arasında stadyum ve çeşitli kulüplerin de bulunduğunu ifade etti.
Sıyam, "İsrail Gazze Şeridi'nde aralarında oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de olduğu 450 sporcuyu öldürdü. İsrail'in etnik temizlik yaptığı Gazze'nin kuzeyinde spor sektöründen ölenlerin sayısı 10'u geçti." dedi.
İsrail'in Gazze'deki spor sektörünü doğrudan hedef aldığını belirten Sıyam, bunu, "Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Filistin spor hareketine karşı İsrail'in izlediği sistematik bir politika" olarak niteledi.
Sıyam, saldırıların ayrıca Gazze Şeridi'nin spor altyapısını yerle bir ettiğini kaydederek, "Bu yıkım, Gazze Şeridi'nde spor faaliyetlerinin tamamen aksamasına yol açtı ve ayrıca hasarın büyüklüğü nedeniyle savaş dursa bile birçok stadyum kullanılamaz hale geldi." dedi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki "Durra", Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan "Han Yunus" ve "Kent" stadyumları gibi bir dizi spor tesisinin yerinden edilenler için sığınma merkezlerine dönüştürüldüğüne dikkati çeken Sıyam, aynı şekilde Gazze'nin kuzeyinde devam eden şiddetli saldırılar nedeniyle merkezde yer alan Yermuk Stadyumu'nun Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya'dan yerinden edilenler için barınak haline geldiğini aktardı.
Uluslararası düzeyde çaba
İsrail'in spor sektörüne yönelik saldırılarına ilişkin de Sıyam, Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana, sporcuların ve spor tesislerinin korunması ihtiyacına ilişkin uluslararası topluma acil taleplerde bulunmak için çaba gösterdiğini belirtti.
"Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine de İsrail'in üyeliğinin askıya alınması ve spor faaliyetlerinin yasaklanması yönünde etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu." diyen Sıyam, Filistin Spor Federasyonunun İsrail'in Filistin'den gasp ederek "yerleşim yerlerinde" oluşturulan kulüplerinin uluslararası turnuvalara katılmasının durdurulması için FIFA'ya resmi taleplerde bulunduğunu da vurguladı.
Sıyam söz konusu bu çaba ve prosedürlerin yavaş ve etkisiz idari bağlamlar dahilinde olduğunu, davaların komitelere ve hukuk danışmanlarına iletilmesi nedeniyle hiçbir somut adımın atılmamasına yol açtığını, bunun da süreci uzattığını ve Filistin sporları için gereken korumayı geciktirdiğini belirtti.
İsrail'in ihlalleri
Filistin spor hareketinin kıtasal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sıyam, "Filistinli oyuncular ulusal bir meseleyi ve küresel bir insani kaygıyı temsil ederken işgalci, sporcuları ve tesisleri hedef alarak bu mesajı baltalamaya ve Filistin'in bölgesel ve uluslararası düzeyde varlığını zayıflatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sıyam, İsrail'in FIFA'nın spor tesisleri ve oyuncuları hedef almayı durdurma yönünde devam eden çağrılarına herhangi bir ehemmiyet göstermediğini vurgulayarak, İsrail'in uluslararası platformlarda sahip olduğu dokunulmazlık durumu, kendisini sadece sporu değil, sağlık başta olmak üzere tüm hayati alanları hedef alması yönünde cesaretlendirdiğini belirtti.
"Hem Filistin spor hareketinin korunması hem bölgeye acil yardım girişinin sağlanması için spor ve insani yardım kuruluşlarına acil ve etkili uluslararası eylem" çağrısında bulunan Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Sıyam, aynı şekilde "hasar görmüş spor tesislerinin rehabilitasyonu, Filistinli gençlerin güvenli bir ortamda spor faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlanması ve onlara kimliklerini ve haklı davalarını ifade etme fırsatı verilmesi" çağrısında bulundu.
Filistin Futbol Federasyonu 4 Kasım'da yayımladığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında Filistin genelinde 91'i çocuk 341 futbolcunun da arasında olduğu çeşitli spor dallarından 523'ten fazla sporcunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Filistin genelinde İsrail saldırılarında yıkılan spor tesislerinin sayısı 19'u Batı Şeria, 64'ü Gazze olmak üzere 83'e ulaştı. İsrail'in Batı Şeria'da 20, Gazze'de 3 olmak üzere gözaltına aldığı sporcuların sayısı ise 23'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.