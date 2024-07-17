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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısında toplanan Filistinlileri hedef alan bombardımanında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki saldırısında 3 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Eş-Şati bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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