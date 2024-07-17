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Dünya

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Ebu Hamda ailesine ait evin vurulması sonucu 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki hava saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde Diyab ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında da 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinin girişinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin El Manara Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Sivil Savunma Birimi, Gazze’nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtindeki bir evin vurulduğu saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İsrail'in Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği topçu saldırılarında da yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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