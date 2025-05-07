Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
EGM'den yapılan açıklamada, İnstagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
A.K'nin Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.
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