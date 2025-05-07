Dolar
38.65
Euro
43.93
Altın
3,374.05
ETH/USDT
1,844.50
BTC/USDT
96,988.00
BIST 100
9,168.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, İnstagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

A.K'nin Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye olarak, barışın kapsayıcı iş birliğini temel alan bir düzenle sağlanabileceğini inanıyoruz
İmam hatip öğrencileri "İslami İlimler Çalıştayı"nda bir araya gelecek
Türkiye, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısını kınadı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı

Yeni Zelanda'da iktidarın 16 yaş altına sosyal medya yasağı tasarısına koalisyon ortağından ret

ABD'de Türk öğrenci Öztürk'ün temyiz duruşmasında hükümetin avukatları gözaltına gerekçe sunamadı

İz peşinde "delilden suçluya" ulaşıyorlar

İz peşinde "delilden suçluya" ulaşıyorlar
İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 8 zanlı yakalandı
1 Mayıs'taki izinsiz gösterilerde 418 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'taki izinsiz gösterilerde 418 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet