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Dünya

ABD, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devrediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Joe Biden döneminde açılan Filistin İşleri Ofisi'ni (OPA) tüm fonksiyonlarıyla İsrail'deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı.

Hakan Çopur  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
ABD, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devrediyor

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Bakan Marco Rubio'nun aldığı kararı duyurdu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Biden döneminde 2022 yılında açılan ve ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonundan bağımsız çalışan Filistin İşleri Ofisi'ni tamamıyla büyükelçilik bünyesine katacak.

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Sözcü Bruce, açıklamasında, "Bakan Rubio, Filistin İşleri Ofisi'nin sorumluluklarını tamamen Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin diğer bölümleriyle birleştirme kararı aldı." değerlendirmesini yaptı.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü kararın da o politikayla uyumlu olduğunu söyledi.

Biden, 2022'de aldığı bir kararla İsrail-Filistin meselesindeki bazı süreçlerin daha rahat yürütülebilmesi için OPA'nın açılması kararını vermiş, karar özellikle Kongre'deki Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisiyle karşılanmıştı.

Rubio da OPA ile ilgili açıklamalarında söz konusu ofisin büyükelçiliğe devredileceğini ifade etmişti.


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