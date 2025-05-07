Dolar
38.64
Euro
43.96
Altın
3,385.56
ETH/USDT
1,835.80
BTC/USDT
96,966.00
BIST 100
9,173.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Safiye Karabacak, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deyr el-Belah kentinin doğusunda yerinden edilmiş kişiler için kurulan Munasıra kampının hedef alındığı İsrail hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedef alınan okulun enkazında da çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Kassam Tugayları: Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralanan oldu

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Han Yunus'un doğusunda bir mayın tarlasının patlatılması ve bölgenin havan toplarıyla vurulması sonucu Siyonist birlikten ölen ve yaralananlar oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusunda hedef alınan bölgede imha edilmiş zırhlı aracın İsrail güçleri tarafından çekildiği ve tahliye için bölgeye helikopterlerin indiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB desteğiyle Türk kökenli 110 öğrenci, Türkiye'de yüksek teknoloji şirketlerinde staj yapacak
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı
Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti

ABD, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devrediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD'nin Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren yaklaşık 30 göstericiye gözaltı

ABD'nin Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren yaklaşık 30 göstericiye gözaltı
Netanyahu, Yemen'e düzenledikleri saldırıların "İran'a da mesaj olduğunu" söyledi

Netanyahu, Yemen'e düzenledikleri saldırıların "İran'a da mesaj olduğunu" söyledi
BM'den İsrail'e Gazze tepkisi: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur

BM'den İsrail'e Gazze tepkisi: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet