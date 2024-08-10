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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Raşa Evrensel, Gülşen Topçu  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü

Gazze

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler yaşamlarını yitirdi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması, soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" istendi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.

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