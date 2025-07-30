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Spor, Futbol

Dries Mertens'ten "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor" uyarısı

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor." uyarısında bulundu.

Fatih Erel  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Dries Mertens'ten "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor" uyarısı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Mertens, sosyal medya hesabından, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap." paylaşımı yaptı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

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