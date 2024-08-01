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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas / AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Delal el-Mağribi okulunu bombaladı.

Okulun tamamen yerle bir olduğu saldırıda 2'si çocuk en az 15 Filistinli hayatını kaybederken 40 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Sivil Savunma ekipleri okulun enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İsrail ordusunda da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamayla İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okula saldırdığını itiraf etti.

Açıklamada, Hamas'ın okulu liderleri ve savaşçıları için sığınak olarak kullandığı iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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