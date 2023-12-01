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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de "tampon bölge" kurmayı planladığı belirtildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, "savaşın ardından Gazze'de derin bir tampon bölge kurma" planından bahsettiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İsrail'in Gazze'de "tampon bölge" kurmayı planladığı belirtildi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği kaynaklardan aktardığı haberde, Netanyahu ile Blinken'ın perşembe günü Batı Kudüs'te bir araya geldiği hatırlatıldı.

Netanyahu'nun bu görüşmede Blinken'e, İsrail'in "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" ilettiği ifade edildi.

Netanyahu'nun ayrıca, bu planın İsrail savaş kabinesinde de kabul gördüğünü aktardığı kaydedildi.

Haberde, ABD ile Arap ülkelerinin, İsrail'in, "Gazze topraklarının küçülmesine neden olacak tüm planlarına" karşı olduğu da aktarıldı.

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