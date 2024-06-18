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Dünya

İsrail'in Gazze'de kullandığı dronların elektronik parçalarının Fransa'dan gönderildiği iddia edildi

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği öne sürüldü.

Esra Taşkın  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
İsrail'in Gazze'de kullandığı dronların elektronik parçalarının Fransa'dan gönderildiği iddia edildi Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

Paris

Disclose araştırma sitesinin haberine göre İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında dronlar da kullandı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının raporları ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, o tarihten bu yana İsrail ordusu dronlarla Gazze'de sivil halka yönelik en az 8 kez ölümcül saldırı gerçekleştirdi.

Fransız Disclose sitesi, elde ettiği onlarca gizli belgeye dayanarak, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Fransız Thales firmasının yakın zamanda Hermes 900 tipi dron modelleri için kullanılan elektronik parçaları İsrail'e ihraç ettiğini ileri sürdü.

Hermes 900 tipi dronların, İsrail ordusunun envanterinde başat bir konumu bulunuyor.

Fransız Thales grubunun parça gönderdiği bu dronların, Gazze'de bombardımanlar sırasında kullanıldığından şüphelenildiği de iddia edildi.

Fransız devleti, Thales firmasının hisselerinin yüzde 26'sını elinde tutuyor.

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