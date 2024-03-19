Dolar
32.37
Euro
35.20
Altın
2,157.60
ETH/USDT
3,280.40
BTC/USDT
63,725.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de insani yardımlara eşlik edenlere saldırısında 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef aldığı saldırıda 23 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Enes Canlı  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
İsrail'in Gazze'de insani yardımlara eşlik edenlere saldırısında 23 Filistinli hayatını kaybetti

Kudüs

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezindeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yardımlara eşlik eden ekiplere İsrail ordusunun saldırısında 23 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi
THY toplu iş sözleşmesinde Hava-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını duyurdu
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Almanya'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Dünya Bankasından Gazze için acil eylem çağrısı

Dünya Bankasından Gazze için acil eylem çağrısı

Trump'ın eski danışmanı Kushner: Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim

İsrail'in Gazze'de insani yardımlara eşlik edenlere saldırısında 23 Filistinli hayatını kaybetti

ABD, Refah'a kara operasyonu konusunda İsrail'den farklı düşünüyor

ABD, Refah'a kara operasyonu konusunda İsrail'den farklı düşünüyor
Gazze'de görev yapan doktor Maynard: Gazze'de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor

Gazze'de görev yapan doktor Maynard: Gazze'de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor
Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz

Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet