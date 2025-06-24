Dolar
39.61
Euro
46.02
Altın
3,317.97
ETH/USDT
2,418.80
BTC/USDT
105,533.00
BIST 100
9,419.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "HİSER Kümelenme Konferansı"nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ramzi Mahmud, Safiye Karabacak  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 24 kişi yaralandı
Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişinde gelecek hafta yoğunluk bekleniyor
İstanbul merkezli 8 ilde restoran zincirine yönelik FETÖ operasyonunda 60 zanlı yakalandı
Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İsrail, Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

İsrail, Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı

Trump’ın Netanyahu’ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceği iddiası

Trump’ın Netanyahu’ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceği iddiası
Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra UAEA ile işbirliğini durduracak

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra UAEA ile işbirliğini durduracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet