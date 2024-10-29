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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda 11 bin 852 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci hayatını kaybetti

RAMALLAH

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir yıldan fazla süredir Gazze ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırıların eğitim ve öğrenciler üzerindeki etkililerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 11 bin 738 öğrencinin öldüğü, 18 bin 365 öğrencinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında da 114 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiği, 594'ünün yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'da ayrıca 450 Filistinli öğrenciyi de gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, eğitim çalışanlarından da 560 kişinin bu süre zarfında İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 788 bin öğrencinin 7 Ekim 2023'ten bu yana eğitime devam edemediği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, eğitimlerinden mahrum kalan Filistinli öğrencilerin çoğunun psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 61 Filistinli öldü, 101 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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