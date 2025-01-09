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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okulu hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde binlerce mültecinin yaşadığı bir okulu hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okulu hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğüü'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cibaliya el-Beled bölgesinde bir okula düzenlediği saldırı sonucu, aralarında bir çocuğun ve bir kadının da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 25'ten fazla kişinin yaralandığı dile getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) binlerce mültecinin sığındığı okulu hedef aldığını belirtti.

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