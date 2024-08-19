İsrail'in, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze/Ankara
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.
Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Tuffah Mahallesi'nde bir otomobili hedef alan saldırıda 4 Filistinli öldü.
Nemsavi siteleri bölgesinde bir internet dağıtım noktasının vurulduğu saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu
Öte yandan, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.