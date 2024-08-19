Dolar
33.75
Euro
37.36
Altın
2,503.12
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
58,835.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü." dedi.

Hosni Nedim, Muhammed Emin Canik  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

Gazze

Sevabite, AA muhabirine, İsrail ordusunun 11 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, "İşgalci İsrail, Gazze'deki Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı, aleni ve kitlesel katliamlar gerçekleştiriyor. Şu ana kadar şehit düşen çocuk sayısı 16 bin 480'i aştı. Bu çocukların arasında savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan." dedi.

"İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü"

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuk, anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşıyor." diyen Sevabite, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Gazze'deki savaşın Filistinli çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 binden fazlası çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi

İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü
Gazzeli kadın, İsrail saldırılarında ölenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlıyor

Gazzeli kadın, İsrail saldırılarında ölenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet