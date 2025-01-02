İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar 736 güvenlik çalışanı öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 15 aydır devam eden saldırıları sonucu ölen güvenlik çalışanı sayısının 736'ya yükseldiği bildirildi.
Gazze
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Hüsam Şahvan'ı Han Yunus'ta hava saldırısıyla öldürdüğü hatırlatıldı.
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İsrail'in bu adımlarla Gazze'de yönetim boşluğu ve kaos ortamı oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de insani yardımların dağıtımı ve ulusal görevlerini yürüten güvenlik güçleri saflarındaki can kaybı sayısının 736'ya yükseldiği ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de halka yardım eli uzatan herkesi hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in 454 günden beri Gazze'de soykırım savaşını sürdürdüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçmesi talebinde bulunuldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 581 Filistinli öldü, 108 bin 438 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.