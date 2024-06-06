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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıkılan evlerin enkazında ABD yapımı mühimmat kalıntıları bulundu

İsrail ordusunun kara saldırıları düzenlediği bölgelerde yaşayan Filistinliler, ilk kez ABD yapımı mühimmat kalıntısı bulmadıklarını ifade ediyor.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıkılan evlerin enkazında ABD yapımı mühimmat kalıntıları bulundu Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarının ardından geride bıraktığı ABD yapımı mühimmat kalıntılarını buldu.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarında yıkılan evlerin enkazındaki İsrail ordusunun kullandığı mühimmatların kalıntılarını görüntüledi.

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Görüntülerde, üzerinde ABD ve ABD Savunma Bakanlığı kısaltması "DOD" yazılı roket ve mühimmat kalıntıları yer alıyor.

İsrail ordusunun kara saldırıları düzenlediği bölgelerde yaşayan Filistinliler, ilk kez ABD yapımı mühimmat kalıntısı bulmadıklarını, İsrail askerlerinin "karadan saldırdığı bölgelerde geniş çaplı yıkıma yol açmak için bunları kullandığını" belirtiyor.

İsrail Savunma Bakanlığından, 4 Haziran'da yapılan açıklamada, ABD'den 25 F-35 savaş uçağı satın alınmasını kapsayan anlaşmanın imzalandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında imzaladığı dış yardım paketinde 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde İsrail'e 26 milyar dolar askeri destek yer almıştı.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırılardan, Tel Aviv yönetimine "koşulsuz destek sağlayan" ABD yönetimini sorumlu tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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