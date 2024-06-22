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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli yaşamını yitirdi

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.


İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı 

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 325'e ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yürüttüğü "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 552 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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