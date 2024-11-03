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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

Istanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladı.

Her iki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nın Nezle bölgesinde düzenlediği saldırıda da 2 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca güneydeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Filistinlilere ait onlarca ev havaya uçuruldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait topçular, İHA ve makineli tüfekler eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece boyu saldırılarını aralıksız sürdürdü.

İsrail askerleri tarafından kuzeydeki Filistinlilere ait onlarca ev de patlayıcı yerleştirilerek havaya uçuruldu. Söz konusu bölgelerin birçok noktasından gece boyu dumanlar yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde Ramallah, Nablus, El-Halil, Selfit ve Tubas'a baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin evlerde yaptığı geniş çaplı sabotaj ve yıkımın yanı sıra gözaltına aldığı kişilere ve ailelerine yönelik saldırılar ve tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

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