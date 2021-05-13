İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 72'ye yükseldi
İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 388'e yükseldi.
Ankara
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.