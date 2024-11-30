Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,675.00
BTC/USDT
96,769.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 191'e yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Son olarak gazeteci Memduh Kuneyta'nın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 191 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum'da medya taraflılığı ele alındı
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Masatlı: Hatay genelinde 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Benzer haberler

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

Eski İsrail Savunma Bakanı Yaalon, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapıldığını söyledi

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının geleceği tartışılıyor

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının geleceği tartışılıyor
İsrail saldırısında tüm aile bireylerini kaybeden 12 yaşındaki Filistinli Şihabeddin yaşadıklarını AA'ya anlattı

İsrail saldırısında tüm aile bireylerini kaybeden 12 yaşındaki Filistinli Şihabeddin yaşadıklarını AA'ya anlattı
Filistin'e desteği nedeniyle partisinden dışlanan Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Payman, AA'ya konuştu

Filistin'e desteği nedeniyle partisinden dışlanan Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Payman, AA'ya konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet