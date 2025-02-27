İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 365'e yükseldi
İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 17 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi.
Istanbul/Ramallah
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
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Son 48 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 17 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 19 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 365'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 780 olduğu bildirildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskında hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı, İsrail askerlerince alıkonuldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 25 yaşındaki Mahmud İbrahim Senakra'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Filistin Kızılayı ise ekiplerinin baskın sırasında yaralanan 3 kişiye müdahale ettiğini aktardı.
Kızılayın açıklamasında iki kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı; diğerinin ise darbedildiği paylaşıldı.
İsrail güçleri gün içerisinde Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. Baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, 4 kişiyi gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentine bağlı Hadr beldesine baskın düzenledi.
İsrail askerleri evleri hedef alarak ateş açtı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı. Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Beytüllahim'in batı ve güneyindeki Nahhalin ve Minya köylerine de baskın düzenlendi.
İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine gerçekleştirdiği baskında askeri araçlar ve zırhlı personel aracı kullandı.
El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasına bağlı Deyrat köyünde ise Filistinlilere ait meskun üç ev, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Ramallah'ın batısındaki Kibya ve Deyr Ebu Meşal köyleri de basan İsrail güçleri, Eriha kentine bağlı Avcu köyünde ise biri kadın 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılar devam ediyor
İsrail ordusu ayrıca bir ayı aşkın süredir, saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a da baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Bunun ardından İsrail ordusu bölgeye takviye güç sevk etti.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki kentlerde ve mülteci kamplarında "Demir Duvar" adını verdiği saldırılara başladı.
Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerini hedef alan saldırılarda şimdiye kadar 63 Filistinli öldürülürken, on binlerce kişi de yerinden edildi ve kamplarda büyük çaplı yıkımlar yaşandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 926 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 500 kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.