İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 2 aylık Sıla bebek soğuktan öldü
İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde şiddetli soğuk nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle Sıla Abdulkadir isimli 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Burş, dünden beri Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 7'ye yükseldiğini aktardı.
İsrail'in Gazze'ye 15 ayı aşkın süre devam eden saldırıları sonucu ortaya çıkan insani felakete dikkati çeken Burş, uluslararası kurum ve kuruluşlara Gazze'deki çocukların kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulundu.
Burş, İsrail'in sağlık kuruluşlarını hedef alması ve bebeklerin tedavi alabileceği tıbbi ekipmanları tahrip etmesinin bir sonucu olarak, şiddetli soğukların başta yeni doğan bebekler olmak üzere çocuklar arasında can kaybına yol açtığını vurguladı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soğuktan ölen çocukların sayısı 14'e yükseldi.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen insani yardım girişini kısıtladığı ve soğuk havaların hakim olduğu Gazze'de dün 6 bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının patlaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti
Sağlık alanından bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan el-Fahura bölgesinde İsrail ordusundan kalan bir savaş mühimmatının infilak etmesiyle büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamada hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesi ile yaralılar bölgedeki hastaneye getirildi.
AA muhabirine konuşan gördü tanıkları, El-Fahura'nın "Altı Şehit" bölgesinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında İsrail ordusundan kalma bir füzenin patladığını, patlamada ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.
Öte yandan, Gazze'nin orta kesimindeki el-Megazi Mülteci Kampı'nın batısında da İsrail ordusunun ateş açması sonucu Filistinli bir çiftçi yaralandı.
Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan tarım arazisine 3 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Direktörü Luke İrving, 29 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlamamış mühimmatların oluşturduğu tehdit konusunda uyarıda bulunmuştu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.
Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk İsrail askerlerince vurularak öldürüldü
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Filistinli çocuğun, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.
Sosyal medyada Filistinli aktivistler tarafından yapılan paylaşımlarda, Kalkilya'nın kuzeyinde İsrail kurşunlarının hedefi olan Filistinli çocuğun Derviş Nezzal Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
Filistinli çocuğun kimliğine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun 21 Aralık'ta Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan Abdurrahman Nuvas adlı Filistinli genç hayatını kaybetti.
İsrail'in İHA saldırısında başından ve göğsünden yaralanan Nuvas'ın Ramallah'taki El-İstişari Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.