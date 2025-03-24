Dolar
38.00
Euro
41.04
Altın
3,008.91
ETH/USDT
2,087.00
BTC/USDT
88,148.00
BIST 100
9,208.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Töreni"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 208'e çıktı.

Safiye Karabacak  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi

Almanya, Batı Şeria'da gasbedilen 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan İsrail'i kınadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı
Tel Aviv'e ilk ziyaretini yapan AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrail'in güvenliği AB için çok önemli"

Tel Aviv'e ilk ziyaretini yapan AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrail'in güvenliği AB için çok önemli"
Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Filistin için tüm camilerde dua edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet