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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Esat Fırat, Yusuf Alioğlu  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin sosyal medya platformu Telegram hesabından yazılı açıklama yayımladı.

Basal, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Cibaliya ile Nuseyrat mülteci kamplarında ve Refah kentinde can kayıplarının yaşandığını aktaran Basal, İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hamas: Yeni önerilere ihtiyacımız yok, Netanyahu anlaşmayı ‘Philadelphi’ ile engelliyor

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” denildi.


Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.”

Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.

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