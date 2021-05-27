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Dünya

İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu

İsrail saldırılarında balık çiftliği yerle bir edilen Iyad el-Attar, "Çiftliğin ve balıkların nedensiz yere yok edilmesine anlam veremedik ve şaşırdık." dedi.

Muhammed Semiz   | 27.05.2021
İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu

Gazze

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında yüzlerce işletme gibi Filistinli Iyad el-Attar'ın balık çitliği de kullanılamaz hale getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde balık yetiştiriciliği yapan 46 yaşındaki Attar'ın çiftliği, İsrail'in çevredeki binaları bombalaması sonucu yerle bir oldu.

Yıkıntıların ve etrafa dağılmış balık ölülerinin arasında, su miktarının çok az kaldığı havuzda hala canlı kalabilen balıklarını kurtarmaya çalışan Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından artık işsiz kaldığını söyledi.

"İsrail, 10 çocuğumun tek geçim kaynağını yerle bir etti"

Bu balık çiftliğinin, ikisi evli 10 çocuğunun geçim kapısı olduğunu anlatan Attar, "İşgalci İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda benim ve 10 çocuğumun tek geçim kaynağını yerle bir etti." dedi.

Attar, yeni balık sezonunda elde edecekleri gelirle evlatlarından birinin çocuk sahibi olabilmesi için göreceği tedavi masraflarını karşılamayı ve biriken borçlarını kapatmayı planladıklarını ancak İsrail'in çiftlikle birlikte tüm planlarını da yerle bir ettiğini dile getirdi.

"Çiftliğin sebepsiz yere yok edilmesine anlam veremedik"

Balık çiftliğinde 5 ton Tilapia balığının telef olduğunu aktaran Attar, "Çiftliğin ve balıkların sebepsiz yere yok edilmesine anlam veremedik ve şaşırdık." diye konuştu.

Attar ayrıca, kullanılamaz hale gelen balık üretim tesisi ve telef olan balıklar nedeniyle yaşanan zararın yaklaşık 35 bin dolar olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırılarında 500'ün üzerinde işletme yıkıldı veya zarar gördü

Gazze'deki hükümete bağlı Enformasyon Ofisi, İsrail saldırılarının, bölge ekonomisinde 40 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını kaydetmişti.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü de İsrail'in son Gazze saldırılarında 525 işletmenin yıkıldığını veya zarar gördüğünü belirtmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında Birleşmiş Milletlere göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü.

İsrail'in Gazze saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 69'u çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi ise evlerinden olmuştu.

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