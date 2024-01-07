İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 22 bin 835'e ulaştı.
Gazze/Ramallah
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 93 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 113 Filistinliyi öldürdüğü ve 250 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 835'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 7'si Cenin'de olmak üzere 8 'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan Ahmed Mahmud Hüseyin Muharib'in (28) yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in şafak vakti düzenlediği Cenin saldırısında yaralanan Vedi Yasir Asus'un (18) kurtarılamayıp hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bugün içinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.
İsrail, Cenin'de 4'ü kardeş 6 Filistinliyi öldürmüştü
İsrail askerleri, sabah saatlerinde Cenin kentinin güney kesimindeki Şehitler Kavşağı yakınında Filistinlilere SİHA ile saldırı düzenlemişti.
Saldırıda Hezza Nacih Hasan Derviş (27), Rami Nacih Hasan Derviş (22), Ahmed Nacih Hasan Derviş (24) ve Ala Nacih Hasan Derviş (29) isimli dört kardeş ile Rızkullah Nebil Süleyman (18) ve Muhammed Yasir Musa Asus hayatını kaybetmişti.
Görgü tanıkları, bölgede herhangi bir karışıklığın olmadığını, gençlerin sadece dışarıda bir arada oturduklarını aktarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.