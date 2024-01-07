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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Hacer Başer  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi

İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı.

Açıklamada ayrıca medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Oğlu Hamza'ya elini öperek veda etti

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınladı.

Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

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