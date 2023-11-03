Dolar
28.40
Euro
30.26
Altın
1,988.33
ETH/USDT
1,788.00
BTC/USDT
34,259.00
BIST 100
7,635.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Müslümanlar Cuma namazı için Mescid'i Aksa'da Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna’da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Çavara, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aralarında yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu yaklaşık 50 binasının zarar gördüğünü, bazılarının doğrudan vurulduğunu belirtti.

Muhammed Emin Canik  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

İstanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 50 bina ve yapı etkilendi, bazıları doğrudan vuruldu. Buna, UNRWA'nın halihazırda yaklaşık 700 bin kişiyi barındırdığı BM okulları ve barınak olarak kullanılan binalar dahil." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'ın bozma kararının ardından "25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor
Danıştay, göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama yaptı
Adalet Bakanı Tunç: Arabulucuya intikal eden kira uyuşmazlıklarından 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı
Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Türk Kızılay Gazzeli sivillere gıda ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor

İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

Almanya’nın Gazze politikası neden bu kadar aşırı İsrail yanlısı?

Almanya’nın Gazze politikası neden bu kadar aşırı İsrail yanlısı?
İsrail, tüm Gazzeli işçileri çıkartacak

İsrail, tüm Gazzeli işçileri çıkartacak
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 102 tır daha ulaştı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 102 tır daha ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet