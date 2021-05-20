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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in, Filistin'de görev yapan gazetecilere saldırılarına 'dur' demek için imza kampanyası başlatıldı

Türkiye'deki bir grup gazeteci tarafından kurulan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi, İsrail güçlerinin, Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına "dur" demek için imza kampanyası başlattı.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.05.2021
İsrail'in, Filistin'de görev yapan gazetecilere saldırılarına 'dur' demek için imza kampanyası başlatıldı

İstanbul

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifinden yapılan açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırıma imza attığı; kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katlettiği, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaktan çekinmediği belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikasının raporuna göre, İsrail'in 2000-2020 yıllarında 46'dan fazla gazeteciyi katlettiği aktarılan açıklamada, 2019 yılında Anadolu Ajansının ofisine de saldırı düzenleyen işgalci yönetimin, geçen hafta Associated Press ve Al Jazeera ile yerel basının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binayı ve Al Jawal Telekomünikasyon sistemine bağlı 6 internet vericisinden 5'ini bombaladığı hatırlatıldı.

Dünya kamuoyunun haber alma özgürlüğünü engelleyen İsrail'in bu saldırısının, yıllardır süregelen zulümlerin son halkası olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere, bölgede İsrail'in Filistinlilere yönelik katliam ve baskılarını dünyaya duyuran bir avuç gazeteci oldukça güvensiz ve korunmasız şartlar altında canları pahasına gazetecilik destanı yazıyor. Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan gazeteciler, çatışmalara doğrudan katılmadıkça sivil olarak kabul edilmiştir. İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. İsrail'in bu tutumunu şiddetle kınıyor, Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran basın çalışanlarının can güvenliğinden endişe ettiğimizi ilan ediyoruz."

İsrail güçlerine de seslenilen açıklamada, "1948'den bu yana işgal ettiğiniz topraklarda gazetecilere karşı şiddet uygulayarak, onları yaralayıp öldürerek susturabilirsiniz, ama hakikatleri asla saklayamazsınız. Dünyanın her yerinde milyonlarca basın mensubu Filistin'in sesini duyurmaya devam edecek." denildi.

Açıklamada, "İsrail'in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

İnisiyatif üyelerince, bölgede yaşanan hukuksuzluğa "dur" demek için başlatılan imza kampanyasına "http://www.pressforpalestine.com/#" adresinden destek verilebiliyor.

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