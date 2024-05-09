Dolar
32.24
Euro
34.73
Altın
2,331.07
ETH/USDT
3,012.80
BTC/USDT
62,163.00
BIST 100
10,268.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Washington’da “Amerikan - Türk İş Konseyi 39. Yıllık Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması İsveç'te protesto edildi

İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Atila Altuntaş, Melike Pala  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması İsveç'te protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Malmö/Ankara

Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.

İsrail'in Eurovision temsilcisi Eden Golan, prova sırasında yuhalandı

Yarışmanın ikinci yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

Prova süresince Golan protestoların hedefi oldu ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı attı.

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarıldı ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edildi.

Protestoların ardından İsrail delegasyonunun arenayı terk ettiği, normalde tüm yarışmacıların performansları sonrası oturduğu "Green Room"da bulunmadıkları öne sürüldü.

İsrail, "October Rain" isimli Eurovision şarkısının siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedilmesinden sonra ismini ve sözlerini değiştirmişti.

İrlanda'nın temsilcisinden Filistin'e destek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini bildirerek "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bambie Thug, Instagram hesabından "Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla." mesajını paylaştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e Özgürlük" ve "Ateşkes" ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetti.

EBU'dan sansür

Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde "Ateşkes" yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirdi.

Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini belirten Bambie Thug, paylaşımında "Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim." ifadesine yer verdi.

Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in katıldığı Eurovision, eleştirilerin hedefinde

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonuyla finali 11 Mayıs’ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

İsveç polisinin yüksek güvenlik önlemleri aldığı yarışma salonunun çevresi ve şehir merkezinde Filistin bayrağı açan kişilerin protestoları engelleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Benzer haberler

Filistin Futbol Federasyonu: İsrail saldırılarında 256 futbolcu, yönetici ve teknisyen öldürüldü

Filistin Futbol Federasyonu: İsrail saldırılarında 256 futbolcu, yönetici ve teknisyen öldürüldü

Eski ABD Genelkurmay Başkanı, İsrail'i savunmak için ABD ordusunun öldürdüğü sivilleri örnek gösterdi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması İsveç'te protesto edildi

İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek

İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD'ye dolaylı yanıt

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD'ye dolaylı yanıt
"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı

"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet