Dolar
40.59
Euro
46.62
Altın
3,301.87
ETH/USDT
3,863.00
BTC/USDT
118,342.00
BIST 100
10,618.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, dün Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gülşen Topçu, Mohamed Majed  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail'in, dün Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 51 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Sudaniyye bölgesinde kanlı bir katliam işlendiği belirtilerek, saldırıda ölenlerin sayısı güncellendi.

Zikim bölgesinden gelen tırlardan un ve insani yardım almaya giden Filistinlilerin, Sudaniyye bölgesinde hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda "sadece 3 saat içinde" 51 kişinin öldüğü ve 648 kişinin yaralandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, dün Gazze'ye sadece 112 tır insani yardım girişi olduğu, bunların çoğunun da İsrail'in meydana getirdiği kasıtlı ve sistematik kaos ortamında yağmalandığı ifade edildi.

İşlenen bu katliamın, "İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını, yiyecek arayan sivilleri soğukkanlılıkla hedef aldığını ve tüm uluslararası ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'nin en hayati sektörlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 tır yardım malzemesi ve yakıta ihtiyaç duyulduğu bildirilen açıklamada, "bu boğucu ve kanlı abluka altında bu ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığı" dile getirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Zikim bölgesinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 40'ı aştığını, hastanelerin hastalarla dolduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak
Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

ABD Senatosunda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda "evet" oyu

ABD Senatosunda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda "evet" oyu

İsrail'in, dün Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 51 Filistinli hayatını kaybetti

BM'deki Filistin Konferansı, iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona erdi

Çin, İsrail'i insani yardımların tamamının Gazze'ye girişini yeniden sağlamaya çağırdı

Çin, İsrail'i insani yardımların tamamının Gazze'ye girişini yeniden sağlamaya çağırdı
İsrailli bakanlar ve milletvekilleri Gazze'nin kuzeyine turlar düzenlenmesine izin verilmesini istedi

İsrailli bakanlar ve milletvekilleri Gazze'nin kuzeyine turlar düzenlenmesine izin verilmesini istedi
İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet