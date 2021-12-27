Dolar
11.50
Euro
13.03
Altın
1,811.66
ETH/USDT
4,091.00
BTC/USDT
51,443.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında hayatını kaybeden Filistinliler için anma töreni düzenlendi.

Mehmet Nuri Uçar, Zerrar Cengiz   | 27.12.2021
İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

Gazze

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen tören kapsamında bakanlık çalışanları, söz konusu saldırılarda yaşamını yitiren güvenlik güçleri anısına dikilen anıta çelenk bıraktı.

İçişleri Bakanlığı Vekili Nasır Muslih, Gazze'deki polis merkezinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "İsrail, güvenlik karargahını hedef alarak Gazze'nin ana cephesini kırmak ve safları karıştırmak istedi ancak yeniden sağlam ulusal temeller üzerine inşa edildi." dedi.

Bakanlığın, Gazze'de güvenlik ve istikrarı korumaya devam edeceğini söyleyen Muslih, kimsenin Gazze'nin güvenliğini herhangi bir şekilde değiştirmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Muslih ayrıca, direnişin arkasını kollamanın ve işgalcilerin iş birlikçilerinin peşine düşmenin değişmez politikalarından biri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği bu ilk saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Güney Kore'den Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı
AB'de 1 yılda nüfusun üçte ikisi Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

Filistin'den Yahudi yerleşimci şiddetine karşı BM kararlarının uygulanması çağrısı

Filistin'den Yahudi yerleşimci şiddetine karşı BM kararlarının uygulanması çağrısı

İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İsrail buldozerleri, Gazze'deki Filistinli çilek üreticisinin hem cebini hem kalbini yaktı

İsrail buldozerleri, Gazze'deki Filistinli çilek üreticisinin hem cebini hem kalbini yaktı
İsrail, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor

İsrail, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor
Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi