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Dünya

İsrail'in Batış Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 25 Filistinli yaralandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen protestolara müdahalesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 27.11.2021
İsrail'in Batış Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 25 Filistinli yaralandı

Ramallah

Filistin Kızılay Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin farklı beldelerinde İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere müdahalesinde yaralanan ve biber gazından etkilenen 135 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunulduğu belirtildi.

Aralarında iki gazetecinin bulunduğu 19 kişinin plastik mermiyle yaralandığı aktarılan açıklamada, geriye kalanların ise biber gazından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğine işaret edildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesinin de benzer protestolara sahne olduğu ve İsrail güçlerinin eylemcilere plastik mermi ile müdahale ettiğini aktardı.

Haberde, Kefr Kaddum beldesindeki müdahalede 6 kişinin plastik mermiden, onlarca kişinin de gazdan etkilendiği ifade edildi.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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